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Возвращение блудного сына: Милевский вновь станет игроком Динамо-Брест

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Спортивный директор нынешнего клуба украинского футболиста рассказал о его возвращении в беларусский клуб.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий Кишварды Артем Милевский покидает команду. Об этом рассказал спортивный директор венгерского клуба Аттила Ревеш.

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Как сообщает пресс-служба Кишварды, украинец вновь будет выступать в брестском Динамо, который он покинул в июле 2018 года. Отметим, что в Кишварду Милевский пришел спустя месяц после ухода из Динамо-Брест, подписав контракт на один сезон.

Ревеш отметил, что Милевский покинул Кишварду по собственному желанию, и клуб не сумел убедить его остаться.

Напомним, по словам главного тренера Динамо-Брест, Милевского выгнали из команды из-за пьянки в бане.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский во время отпуска в ОАЭ встретился с Сергеем Ребровым.

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Теги: Артем Милевский, Кишварда, Динамо-Брест, трансфер, футбол
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