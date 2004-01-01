Экс-защитник Реала вернулся в Порту спустя 12 лет

Пепе собирается завершить карьеру в клубе своей юности.

Порту объявил о возвращении 35-летнего защитника Пепе.

Контракт португальца рассчитан на два с половиной сезона - до лета 2021 года.

Пепе будет играть под 35-ым номером.



Напомним, Пепе играл за Порту период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет защищал цвета мадридского Реала. Последним клубом футболиста был Бешикташ.