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Экс-защитник Реала вернулся в Порту спустя 12 лет

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Пепе собирается завершить карьеру в клубе своей юности.
Пепе
Пепе
Getty Images

Порту объявил о возвращении 35-летнего защитника Пепе.

Контракт португальца рассчитан на два с половиной сезона - до лета 2021 года.

Пепе будет играть под 35-ым номером.


Напомним, Пепе играл за Порту период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет защищал цвета мадридского Реала. Последним клубом футболиста был Бешикташ.

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Теги: футбол, Пепе, Порту
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Источник: twitter.com

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