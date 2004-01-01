Экс-защитник Реала вернулся в Порту спустя 12 лет
Пепе собирается завершить карьеру в клубе своей юности.
Порту объявил о возвращении 35-летнего защитника Пепе.
Контракт португальца рассчитан на два с половиной сезона - до лета 2021 года.
Пепе будет играть под 35-ым номером.
Pepe 🔵⚪— FC Porto (@FCPorto) 8 января 2019 г.
Bem-vindo a casa / Welcome home / Bienvenido a casa
🗓 2021#FCPorto #BemvindoPepe pic.twitter.com/BuFPIyjlJw
Напомним, Пепе играл за Порту период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет защищал цвета мадридского Реала. Последним клубом футболиста был Бешикташ.
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