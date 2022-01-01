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Венгер стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной Катара

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Экс-наставник Арсенала может стать у руля сборной Катара и готовить команду к ЧМ-2022.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Футбольная ассоциация Катара рассматривает кандидатуру Арсена Венгера в качестве главного тренера национальной команды.

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По информации France Football, в Катаре хотят, чтобы команду к домашнему ЧМ-2022 готовил известный тренер, и готовы предложить специалисту высокую зарплату. Экс-тренер Арсенала стал главным кандидатом на этот пост.

Отмечается, что изначально должность предлагали бывшему тренеру Монако Леонарду Жардиму, однако специалист перебрался в Китай, поэтому теперь место может занять Арсен Венгер.

Напомним, что Арсен Венгер, покинувший Арсенал по окончании прошлого сезона, попал в шорт-лист испанской Барселоны как кандидат на замену Эрнесто Вальверде.

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Теги: Арсен Венгер, сборная Катара, ЧМ-2022, футбол, тренер
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