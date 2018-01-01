Мбаппе - самый дорогой футболист Европы, Роналду не попал в топ-10

Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов в мире, представленный исследовательским центром CIES Football Observatory.

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов пяти лучших европейских лиг.

Лидером рейтинга стал 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе – его стоимость оценивается в 218,5 млн евро. Второе место в рейтинге занял нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн (200,3), третье - бразильский форвард ПСЖ Неймар (197,1).

Капитан Барселоны Лионель Месси (171,2) оказался на седьмой строчке, а вот португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (127,2) расположился только на 19-й позиции.

Отмечается, что 11 стран имеют представителей с оценочной стоимостью более 100 миллионов евро: Бразилия (6 игроков), Англия (5), Франция (5), Аргентина (2), Португалия (2), Бельгия (2), Египет (1), Германия (1), Сенегал (1), Уругвай (1) и Италия (1).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция, 20 лет, контракт до 2022 года) — 218,5 млн евро;

2. Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия, 25 лет, контракт до 2024 года) — 200,3 млн евро;

3. Неймар (ПСЖ, Бразилия, 27 лет, контракт до 2022 года) — 197,1 млн евро;

4. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия, 24 года, контракт до 2023 года) — 185,8 млн евро;

5. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет, 27 лет, контракт до 2023 года) — 184,3 млн евро;

6. Пауло Дибала (Ювентус, Аргентина, 25 лет, контракт до 2022 года) — 171,9 млн евро;

7. Лионель Месси (Барселона, Аргентина, 32 года, контракт до 2021 года) — 171,2 млн евро;

8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед, Бельгия, 26 лет, контракт до 2022 года) — 162 млн евро;

9. Филиппе Коутиньо (Барселона, Бразилия, 27 лет, контракт до 2023 года) — 157 млн евро;

10. Лерой Сане (Манчестер Сити, Германия, 23 года, контракт до 2021 года) — 156,1 млн евро.