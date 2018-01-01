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Пьяного Руни арестовали в США за выходки в общественном месте

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Неприятный инцидент произошел еще в декабре.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Форварда Ди Си Юнайтед Уэйна Руни арестовали в США в прошлом месяце, сообщает The Athletic.

Сотрудники полиции в штате Вирджиния задержали пьяного англичанина за выкрики нецензурной бранью в общественном месте.

Инцидент произошел еще 16 декабря. Поначалу Руни отделался штрафом в 25 долларов. Теперь же на него наложило арест столичное управление аэропорта Вашингтона. 

Напомним, летом 2018 года Руни перешел в американский Ди Си Юнайтед.

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Теги: футбол, вне игры, Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед
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Источник: theathletic.com

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