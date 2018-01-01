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Марадона: Мое здоровье в идеальном состоянии

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Легендарный футболист успокоил своих поклонников.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона рассказал о своем своем состоянии после госпитализации из-за внутреннего кровотечения в желудке.

"Я попал в госпиталь в 58 лет, а покидаю его 50-летним. Со мной все хорошо, ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются на мне спекулировать, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в Дорадос", — цитирует Марадону Telam

Напомним, 4 января во время планового осмотра перед поездкой в Мексику у Марадоны обнаружили кровотечение в желудке. Из-за этого аргентинца доставили в больницу.

Отметим, в конце декабря прошлого года появилась информация, что Диего не появлялся в расположении Дорадоса несколько дней. В начале января агент Марадоны сообщил, что специалист останется в клубе и будет работать весь предстоящий сезон. 

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Теги: Диего Марадона, Дорадос, Аргентина, Мексика, футбол
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