Переключиться на мобильную версию
Тренды:

За два дня до начала сезона Марадона не выходит на связь с Дорадосом

Комментариев: 0
Мексиканский клуб накануне старта нового сезона потерял своего главного тренера.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Диего Марадона, главный тренер команды Дорадос, которая выступает во втором дивизионе мексиканского чемпионата, не является на работу, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство клуба не знает, где сейчас находится аргентинец. Скорее всего, что он сейчас в Аргентине, однако где именно - неизвестно. Марадона публиковал фотографии со своим сыном на Рождество, но по них определить его местоположение не удалось.

Напомним, в прошлом сезоне Марадона вывел свою команду в плей-офф, но мексиканцы не смогли выиграть борьбу за путевку в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Марадона отсутствовал на предсезонной подготовке возглавляемого клуба.

Поделись:
Теги: футбол, Марадона, Дорадос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.mundodeportivo.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь