За два дня до начала сезона Марадона не выходит на связь с Дорадосом

Мексиканский клуб накануне старта нового сезона потерял своего главного тренера.

Диего Марадона, главный тренер команды Дорадос, которая выступает во втором дивизионе мексиканского чемпионата, не является на работу, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство клуба не знает, где сейчас находится аргентинец. Скорее всего, что он сейчас в Аргентине, однако где именно - неизвестно. Марадона публиковал фотографии со своим сыном на Рождество, но по них определить его местоположение не удалось.

Напомним, в прошлом сезоне Марадона вывел свою команду в плей-офф, но мексиканцы не смогли выиграть борьбу за путевку в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Марадона отсутствовал на предсезонной подготовке возглавляемого клуба.