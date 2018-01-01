Красотка пятницы: скандальная модель, которая оттянулась в Майами в компании Кариуса

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию эффектную Софию Томаллу.

София Томалла instagram.com/sophiathomalla/

София Томалла - немецкая супермодель, актриса и ведущая, которая поражает своих фанатов эпатажностью и яркими образами.

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В декабре 2017 года красотка попала в громкий скандал. Модель приняла участие в рекламной кампании от Lottohelden, слоганом которой было: “Рождество становится еще красивее“. Девушка снялась для рекламы в образе распятого на кресте полуголого Иисуса, чем возмутила католиков.

А недавно стало известно, что София - новая пассия экс-вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса, который после провала в финале Лиги чемпионов перебрался в турецкий Бешикташ. Пару застукали папарацци на пляже в Майами, однако как давно они вместе - неизвестно.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная модель, которая разрушила брак Хамеса Родригеса.