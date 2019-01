Роналду - лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards

Европейская ассоциация клубов (ECA) признала форварда Ювентуса Криштиану Роналду лучшим футболистом по итогам 2018 года.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the winner of the ✨Best Player Of The Year✨ Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣

