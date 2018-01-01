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Дерлис Гонсалес пропустил официальное мероприятие своей команды из-за долгов по зарплате

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Принадлежащий Динамо игрок устроил бойкот в Бразилии.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
Getty Images

Принадлежащий киевскому Динамо полузащитник Дерлис Гонсалес, который выступает за бразильский Сантос, пропустил официальное мероприятие команды из-за задолженности по зарплате, сообщает Gazetaesportiva.

Отмечается, что клуб задолжал футболисту за использование имиджевых прав.

В текущем сезоне Гонсалес провел за Сантос 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Динамо рассчитывает подписать форварда из Лиги 1 в зимнее трансферное окно.

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Теги: футбол, Дерлис Гонсалес, Динамо, Сантос
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Источник: www.gazetaesportiva.com

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