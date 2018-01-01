Экс-вратаря Ливерпуля застукали на пляже в Майами в компании татуированной супермодели

Лорис Кариус нашел себе новую девушку, которая поможет ему забыть о неудачах прошлого года.

Бывший вратарь Ливерпуля Лорис Кариус, который на правах аренды перебрался в турецкий Бешикташ, после неудачи в финале Лиги чемпионов не только сменил клуб, но и сменил несколько девушек.

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Новой пассией Кариуса стала татуированная немецкая супермодель София Томалла, с которой футболист провел отпуск в Майами. Папарацци застукали пару во время отдыха и сделали множество фотографий, на которых влюбленные выглядят счастливыми.

Напомним, после ошибок Кариуса в финале Лиги чемпионов его бросила роскошная модель Айант Роуз, но Лориус не расстроился и начал встречаться с другой моделью Даниэллой Грейс, снимки которой можно посмотреть в нашей галерее. Их роман долго не продержался, и теперь Кариус встречается с Софией.