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Роналдо: Я купил бы Интер, но у меня не хватает на это денег

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Именитый бразильский форвард рассказал, почему купил Вальядолид.
Роналдо
Роналдо
instagram.com/ronaldo/

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии, Реала, Интера, ПСВ, Барселоны и Милана Роналдо рассказал, почему он не купил миланский Интер.

"Со временем начинаешь работать больше, но зарабатываешь все меньше и меньше. Сейчас я очень много работаю, но этот вызов мне нравится.

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Интер занимает особое место в моем сердце, но купить Интер... У меня попросту не хватило бы денег, чтобы его купить. Так что продолжу работать с Вальядолидом", - приводит слова Роналдо Sky Sport Italia.

Напомним, в сентябре стало известно, что Роналдо купил испанский клуб Вальядолид и стал его президентом. Отмечалось, что экс-форвард хочет усилить свой клуб игроком Реала.

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Теги: Роналдо, Вальядолид, Интер, футбол, вне игры
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