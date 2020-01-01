Хачериди приступил к тренировкам в греческом ПАОКе

Евгений Хачериди вернулся в расположение греческого клуба.

Экс-игрок киевского Динамо Евгений Хачериди провел небольшой отпуск в Киеве, после которого вернулся в расположение греческого ПАОКа.

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Как сообщает пресс-служба ПАОКа, украинский защитник уже приступил к тренировкам со своей командой, несмотря на информацию СМИ о его возможном возвращении в Динамо, а также продолжении карьеры в Шахтере.

Уже 8-го января ПАОК проведет матч против Панахаики в рамках Кубка Греции, а 13-го января состоится перенесенный из-за забастовки арбитров поединок 15-го тура чемпионата страны против ПАС Янины.

Напомним, по информации СМИ, ПАОК планирует продать Евгения Хачериди в зимнее трансферное окно.