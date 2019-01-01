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Роскошные фото жены Малиновского с отпуска в Мексике, которыми она радует поклонников

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Руслан Малиновский вместе со своей супругой Роксаной проводит отпуск в Мексике.

Руслан и Роксана Малиновские в отпуске
Руслан и Роксана Малиновские в отпуске
instagram.com/roksana_m7/

Украинский игрок бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский провел отличный 2018-й год, и с чистой душой отправился в отпуск.

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Руслан вместе со своей супругой Роксаной отправился в солнечную Мексику. Возлюбленная Малиновского порадовала своих подписчиков в Instagram несколькими пляжными снимками.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии по футболу, вне игры, отпуск, фото, жена
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