Роскошные фото жены Малиновского с отпуска в Мексике, которыми она радует поклонников
Руслан Малиновский вместе со своей супругой Роксаной проводит отпуск в Мексике.
Украинский игрок бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский провел отличный 2018-й год, и с чистой душой отправился в отпуск.
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Руслан вместе со своей супругой Роксаной отправился в солнечную Мексику. Возлюбленная Малиновского порадовала своих подписчиков в Instagram несколькими пляжными снимками.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии.
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