Роскошные фото жены Малиновского с отпуска в Мексике, которыми она радует поклонников

Руслан Малиновский вместе со своей супругой Роксаной проводит отпуск в Мексике.

Руслан и Роксана Малиновские в отпуске instagram.com/roksana_m7/

Украинский игрок бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский провел отличный 2018-й год, и с чистой душой отправился в отпуск.

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Руслан вместе со своей супругой Роксаной отправился в солнечную Мексику. Возлюбленная Малиновского порадовала своих подписчиков в Instagram несколькими пляжными снимками.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии.