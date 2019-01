Диего Коста поиздевался над братом, разбудив его звуками петард

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Диего Коста выбрал весьма странный способ разбудить своего брата Жаиру.

Испанец бразильского происхождения поставил на кровать спящего кастрюлю с петардами.

This is how Diego Costa wakes up his own brother 😳



(via @diegocosta) pic.twitter.com/1CghSKBaq3