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Диего Коста поиздевался над братом, разбудив его звуками петард

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Футболист в очередной раз подтвердил свою репутацию хулигана.

 

Диего Коста
Диего Коста
Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Диего Коста выбрал весьма странный способ разбудить своего брата Жаиру.

 

Испанец бразильского происхождения поставил на кровать спящего кастрюлю с петардами.

Ранее сообщалось, что Коста пропустит два месяца из-за травмы.

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Теги: футбол, Диего Коста
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Источник: twitter.com

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