Диего Коста поиздевался над братом, разбудив его звуками петард
Футболист в очередной раз подтвердил свою репутацию хулигана.
Нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Диего Коста выбрал весьма странный способ разбудить своего брата Жаиру.
Испанец бразильского происхождения поставил на кровать спящего кастрюлю с петардами.
This is how Diego Costa wakes up his own brother 😳— Bleacher Report (@BleacherReport) 1 января 2019 г.
(via @diegocosta) pic.twitter.com/1CghSKBaq3
Ранее сообщалось, что Коста пропустит два месяца из-за травмы.
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