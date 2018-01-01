Официально: Харатин перешел в Ференцварош

Украинец сменил клубную прописку и переехал в Венгрию.

Венгерский Ференцварош официально объявил о переходе полузащитника Зари Игоря Харатина.

По информации агента полузащитника Вадима Шаблия, контракт украинца с новым клубом рассчитан на 2,5 года с опцией продления на один сезон. Детали трансфера не сообщаются.

Венгерский клуб уже выпустил ролик с презентацией нового игрока:

Напомним, что главным тренером Ференцвароша является украинский специалист Сергей Ребров, у которого недавно произошел конфликт с капитаном команды.