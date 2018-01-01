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Официально: Харатин перешел в Ференцварош

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Украинец сменил клубную прописку и переехал в Венгрию.
Игорь Харатин
Игорь Харатин
fradi.hu

Венгерский Ференцварош официально объявил о переходе полузащитника Зари Игоря Харатина.

По информации агента полузащитника Вадима Шаблия, контракт украинца с новым клубом рассчитан на 2,5 года с опцией продления на один сезон. Детали трансфера не сообщаются.

Венгерский клуб уже выпустил ролик с презентацией нового игрока:

Напомним, что главным тренером Ференцвароша является украинский специалист Сергей Ребров, у которого недавно произошел конфликт с капитаном команды.

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Теги: футбол, Игорь Харатин, Ференцварош
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Источник: fradi.hu

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