Бразильский клуб решил установить вендинговый автомат по продаже футболок команды.

Бразильский клуб Гремио решил увеличить продажу собственных футболок и в качестве эксперимента установил специальный вендинговый автомат в аэропорту.

Аппарат работает по принципу обычных автоматов с батончиками или напитками: оплачиваешь и получаешь футболку. Однако пока автомат работает только при оплате банковской картой.

Aeroporto Salgado Filho recebe a primeira Máquina Tricolor Express.https://t.co/MNPwGX8y48 pic.twitter.com/wPusuGeQVW — Grêmio FBPA (@Gremio) 26 декабря 2018 г.

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Автомат расположен в Международном аэропорту Салгаду Филью в Порту-Алегри на пробный период – 90 дней. Если маркетинговый ход окажется успешным и люди будут покупать футболки, то его оставят.

Стоит сказать, что Гремио уже использовал этот аппарат - в сентябре на праздновании дня рождения клуба. Тогда менее чем за час фанаты купили 80 футболок.

“Концепция использования подобных автоматов является новой для футбольного сегмента, поэтому мы выходим на рынок на экспериментальной основе. Но мы уверены, что сумеем достичь успеха, учитывая простоту распространения в сочетании с доступностью, практичностью и мгновенностью, с которой продукт достигает потребителя“, – приводит слова маркетингового директора Гремио Бето Карвальо пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что в Америке поступили в продажу рождественские свитера с изображением Роналду.