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Марадона уже четвертый день отсутствует на предсезонной подготовке возглавляемого клуба

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Наставник Дорадоса Диего Марадона не явился в расположение команды.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона должен был начать предсезонную подготовку команды в среду, 26-го декабря, однако не явился в расположение команды.

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Как сообщает TyC Sports, Марадона, вероятно, недоволен тем фактом, что руководство клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте. Также аргентинец разочарован, что команда не осуществляет трансферы.

На данный момент тренировочным процессом Дорадоса руководит специалист по физподготовке.

Напомним, в сентябре Диего Марадона возглавил мексиканский клуб Дорадос. Его контракт рассчитан до июня 2019 года.

Под руководством аргентинца Дорадос дошел до финального матча плей-офф второй мексиканской лиги, однако проиграл Атлетико Сан-Луис и не вышел в высший дивизион. После этого Марадона едва не подрался с фанатами.

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Теги: Диего Марадона, Мексика, футбол, тренер
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