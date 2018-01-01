Марадона уже четвертый день отсутствует на предсезонной подготовке возглавляемого клуба
Главный тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона должен был начать предсезонную подготовку команды в среду, 26-го декабря, однако не явился в расположение команды.
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Как сообщает TyC Sports, Марадона, вероятно, недоволен тем фактом, что руководство клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте. Также аргентинец разочарован, что команда не осуществляет трансферы.
На данный момент тренировочным процессом Дорадоса руководит специалист по физподготовке.
Напомним, в сентябре Диего Марадона возглавил мексиканский клуб Дорадос. Его контракт рассчитан до июня 2019 года.
Под руководством аргентинца Дорадос дошел до финального матча плей-офф второй мексиканской лиги, однако проиграл Атлетико Сан-Луис и не вышел в высший дивизион. После этого Марадона едва не подрался с фанатами.
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