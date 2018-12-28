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Игрок Галатасарая сослался на боль в животе и пропустил матч, а сам укатил на Мальдивы

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Сердар Азиз соврал тренеру и мог остаться безнаказанным, но его случайно спалила жена.
Сердар Азиз
Сердар Азиз
instagram.com/serdaraziz/

Защитник Галатасарая Сердар Азиз отправился в отпуск раньше времени за счет обмана тренера.

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28-летний футболист сообщил наставнику, что у него боль в желудке, и его освободили от последнего официального матча в 2018 году против Сивасспора 23 декабря. Никто бы не подумал, что футболист соврал, если бы через 12 часов его не спалила супруга.

Девушка в Stories на своей страничке в Instagram опубликовала фото своего супруга на Мальдивах, и даже отметила его.

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По информации турецкого портала Spor.Haberler.com, главный тренер Галатасарая Фатих Терим узнал об этом и решил наказать симулянта. По решению наставника, Азиз не поедет на тренировочный сбор команды в январе. Также Терим посоветовал футболисту искать новый клуб.

Ранее на вранье тренеру был пойман игрок Барселоны Усман Дембеле, который заявил, что пропустил тренировку из-за приступа гастроэнтерита, однако позже выяснилось, что он проспал тренировку из-за видеоигр.

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Теги: Фатих Терим, Галатасарай, чемпионат Турции по футболу, футбол, вне игры
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