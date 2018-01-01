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Один из самых высокооплачиваемых игроков мира объявил себя банкротом

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Асамоа Гьян в прошлом входил в число самых высокооплачиваемых футболистов, однако теперь не имеет возможности обеспечивать семью.
Асамоа Гьян
Асамоа Гьян
Getty Images

Нападающий турецкого Кайсериспора Асамоа Гьян испытывает финансовые трудности.

Гьян, ранее выступавший в Аль-Айн и Шанхай СИПГ, был в тот период карьеры одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его оклад варьировался в промежутке 11,3 - 13 миллионов евро.

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Однако сейчас у футболиста тяжелые времена. Как сообщает Ghanaweb.com, 33-летний футболист объявил себя банкротом. По словам Гьяна, он уже несколько месяцев не получает зарплату и на его счету всего лишь 600 фунтов стерлингов (около 663 евро). Он не может обеспечивать семью, которую не видел с августа.

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Отметим, что Гьян также известен по своим выступлениям за Удинезе, Ренн и Сандерленд, и за сборную Ганы. В 2010 году на чемпионате мира добрался с национальной командой до четвертьфинала, но не реализовал пенальти в ворота Уругвая на последней минуте дополнительного времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник Арсенала Аарон Рэмси может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Ювентуса, если согласится на трансфер.

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Теги: Асамоа Гьян, Кайсериспор, футбол, вне игры, банкрот
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