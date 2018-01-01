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Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

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Transfermarkt предоставил обновленный рейтинг стоимости футболистов.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Полузащитник Генка Руслан Малиновский оказался в 10-ке самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии.

Кроме того, он является самым дорогим среди украинцев, выступающих в турнире.

По версии портала Transfermarkt, стоимость Малиновского поднялась на 2 миллиона и составила 9 миллионов евро. Украинский футболист делит 6-ое место рейтинга вместе с Георгием Чакветадзе и Марвелусом Накамбой, которые стоят так же.

Самым дорогим в Бельгии стал одноклубник Малиновского Сандер Берге (17 миллионов).

Что касается других украинцев бельгийского чемпионата, то цена Романа Яремчука из Гента осталась прежней - 3,5 миллиона, а Роман Безус, играющий за Сент-Трюйден подорожал до 2 миллионов. Также выросла цена на Егора Назарину, который играет за Антверпен. Он стоит 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может перейти в Рому.

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Теги: футбол, чемпионат Бельгии по футболу, Руслан Малиновский, Роман Безус, Роман Яремчук
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Источник: www.transfermarkt.com

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