На берегу моря в Норвегии нашли бутылку с письмом от Неймара

Там был совет для тех, кто хочет быть хорошим футболистом.

Пятилетний мальчик из Норвегии, которого зовут Сигве получил подарок на Рождество.

Прогуливаясь с мамой по берегу моря в норвежском городке Феуске, мальчик нашел бутылку, в котором было послание, передает vg.no.

Мама Сигве Лена Кристин не знала языка, на котором написана записка, поэтому просто сфотографировала ее и выложила в Facebook. Там женщине помогли перевести послание.

Содержание оказалось следующим:

“Расскажите, как к вам попало это письмо? Меня зовут Неймар да Силва Сантос Джуниор. Я решил отправить послание в бутылке, и вам повезло его получить. Если ты хочешь быть хорошим футболистом, то надо много заниматься“.

Как рассказала Лена Кристин, на берег часто выносит раковины и бутылки.

“Обычно бутылки, которые выносит на берег - это простой мусор, и мы их выбрасываем. Письмо получили впервые. Интересно, может кто-то узнает у Неймара, действительно ли он его писал?“, - сказала Хюнстад.

Ранее Неймар похвастался совместным фото с игроками Шахтера.