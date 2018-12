Салах: Расизму не место в футболе

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах поддержал защитника Наполи Калиду Кулибали в связи с инцидентом во время матча 18-ого тура Серии А между Интером и Наполи.

"Расизму не место в футболе. Ему нет места нигде в мире", - написал футболист на своей странице в Twitter.

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe