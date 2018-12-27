Салах: Расизму не место в футболе

Епиптянин поддержал Калиду Кулибали.

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах поддержал защитника Наполи Калиду Кулибали в связи с инцидентом во время матча 18-ого тура Серии А между Интером и Наполи.

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"Расизму не место в футболе. Ему нет места нигде в мире", - написал футболист на своей странице в Twitter.

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 декабря 2018 г.

Напомним, во время поединка Интер - Наполи произошел неприятный инцидент - фанаты хозяев поля выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

Гланый тренер наполитанцев Карло Анчелотти заявил, что заберет свою команду в поля в случае продолжения расистских высказываний в сторону футболистов.