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Двух людей обвиняют в покушении на убийство экс-форварда сборной Дании

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Никки Билли Нильсена подстрелили в руку.
Никки Билли Нильсен
Никки Билли Нильсен
etgfc.com

Бывший форвард сборной Дании Никки Билли Нильсен стал жертвой покушения.

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Как сообщает Football Espana, 30-летнего футболиста пытались застрелить из огнестрельного оружия, но пуля попала в руку, не причинив серьезного вреда Нильсену. Инцидент произошел в Копенгагене (Дания).

В совершении преступления подозревают мужчину и женщину, они сейчас задержаны. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Нильсен за свою карьеру выступал в таких клубах, как Вильярреал, Эльче и Райо Вальекано. На данный момент форвард выступает за польский Лех.

Ранее сообщалось, что два российских футболиста напали на женщину, избили и ограбили ее.

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Теги: сборная Дании по футболу, форвард, футбол, вне игры, нападение
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