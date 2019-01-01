Двух людей обвиняют в покушении на убийство экс-форварда сборной Дании

Никки Билли Нильсена подстрелили в руку.

Бывший форвард сборной Дании Никки Билли Нильсен стал жертвой покушения.

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Как сообщает Football Espana, 30-летнего футболиста пытались застрелить из огнестрельного оружия, но пуля попала в руку, не причинив серьезного вреда Нильсену. Инцидент произошел в Копенгагене (Дания).

В совершении преступления подозревают мужчину и женщину, они сейчас задержаны. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Нильсен за свою карьеру выступал в таких клубах, как Вильярреал, Эльче и Райо Вальекано. На данный момент форвард выступает за польский Лех.

Ранее сообщалось, что два российских футболиста напали на женщину, избили и ограбили ее.