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Главные события 2018 года

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Football.ua анонсирует запуск спецпроекта, который посвящен подведению итогов уходящего года.
Главные события 2018 года

2018 год был невероятно богат на футбольный события.

Уход эпохального Венгера из Арсенала, третья победа Реала в Лиге чемпионов подряд, переход нашего соотечественника Андрея Лунина в Реал, триумф сборной Франции на чемпионате мира, прогресс национальной сборной Украины под руководством Шевченко и многое другое.

Football.ua совместно с "Фаворит Спорт" в конце года запускает спецпроект, посвященный выделению главных событий 2018 года.

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