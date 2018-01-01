Главные события 2018 года

Football.ua анонсирует запуск спецпроекта, который посвящен подведению итогов уходящего года.

2018 год был невероятно богат на футбольный события.

Уход эпохального Венгера из Арсенала, третья победа Реала в Лиге чемпионов подряд, переход нашего соотечественника Андрея Лунина в Реал, триумф сборной Франции на чемпионате мира, прогресс национальной сборной Украины под руководством Шевченко и многое другое.

Football.ua совместно с "Фаворит Спорт" в конце года запускает спецпроект, посвященный выделению главных событий 2018 года.