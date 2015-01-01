Турецкий клуб могут наказать за долги перед нападающим Ворсклы

Украинский футболист четыре месяца не получал зарплату.

3 января 2019 года истекает срок погашения задолжености Эскишехирспора перед форвардом Ворсклы Владиславом Кулачем.

Кулач в сезоне 2015/2016 провел в составе турецкого клуба шесть месяцев на правах аренды, но при этом четыре месяца не получал зарплату.

Если команда не погасит долги перед украинцем, то с нее в качестве санкций будут сняты 6 очков, сообщает anadolugazetesi.com.

Напомним, после возвращения из Турции Кулач сезон играл в составе Зари, а с лета 2017 года является игроком полтавской Ворсклы.