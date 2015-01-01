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Турецкий клуб могут наказать за долги перед нападающим Ворсклы

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Украинский футболист четыре месяца не получал зарплату.
Владислав Кулач
Владислав Кулач
www.eskisehirspor.org.tr

3 января 2019 года истекает срок погашения задолжености Эскишехирспора перед форвардом Ворсклы Владиславом Кулачем.

Кулач в сезоне 2015/2016 провел в составе турецкого клуба шесть месяцев на правах аренды, но при этом четыре месяца не получал зарплату.

Если команда не погасит долги перед украинцем, то с нее в качестве санкций будут сняты 6 очков, сообщает anadolugazetesi.com.

Напомним, после возвращения из Турции Кулач сезон играл в составе Зари, а с лета 2017 года является игроком полтавской Ворсклы.

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Теги: футбол, Владислав Кулач, Эскишехирспор
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Источник: anadolugazetesi.com

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