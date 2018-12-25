Fanatik: Селезнев перейдет в Галатасарай до конца января

Украинец может помочь столичному гранду уже в первом матче после возобновления чемпионата.

Украинский нападающий Евгений Селезнев может перебраться в Галатасарай до возобновления чемпионата Турции.

Как сообщает Fanatik, официально о трансфере будет объявлено в первые дни 2019 года.

Галатасарай заинтересован в том, чтобы все нюансы трансфера были улажены до 19 января, когда после паузы возобновится местный чемпионат.

Ранее агент Евгения заявлял, что футболки Галатасарая с фамилией украинца уже напечатаны.

При этом недавно появлялась информация о том, что Селезнев может продолжить карьеру в испанской сегунде.