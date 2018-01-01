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Семейные вечера и застолье: Как звезды футбола встретили католическое Рождество

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Вашему вниманию подборка самых милых праздничных фотографий футболистов.
Дэвид Бекхэм празднует Рождество
Дэвид Бекхэм празднует Рождество
instagram.com/davidbeckham/

25 декабря католический мир празднует великий праздник - Рождество. Многие звездные футболисты также отмечают этот праздник, поздравляют своих поклонников и делятся милыми семейными фотографиями.

Мы подобрали самые стильные рождественские фото, опубликованные в Instagram:


Лионель Месси с семьей. Фото: instagram.com/antoroccuzzo88/


Криштиану Роналду и его семья. Фото: instagram.com/cristiano/


Роберт Левандовски с супругой и дочкой. Фото: instagram.com/_rl9/


Генрих Мхитарян. Фото: instagram.com/micki_taryan/


Алиссон Беккер с семьей и друзьями. Фото: instagram.com/alissonbecker/


Артуро Видаль с детьми. Фото: instagram.com/kingarturo23oficial/


Филиппе Коутиньо с семьей. Фото: instagram.com/phil.coutinho/


Лука Модрич в кругу семьи. Фото: instagram.com/lukamodric10/


Серхио Рамос. Фото: instagram.com/sergioramos/


Луис Суарес с женой и детьми. Фото: instagram.com/larissa_peereira/

Смотрите также, как украинские спортсмены Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Владимир Кличко поздравили поклонников с Рождеством.

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