Семейные вечера и застолье: Как звезды футбола встретили католическое Рождество
25 декабря католический мир празднует великий праздник - Рождество. Многие звездные футболисты также отмечают этот праздник, поздравляют своих поклонников и делятся милыми семейными фотографиями.
Мы подобрали самые стильные рождественские фото, опубликованные в Instagram:
Лионель Месси с семьей. Фото: instagram.com/antoroccuzzo88/
Криштиану Роналду и его семья. Фото: instagram.com/cristiano/
Роберт Левандовски с супругой и дочкой. Фото: instagram.com/_rl9/
Генрих Мхитарян. Фото: instagram.com/micki_taryan/
Алиссон Беккер с семьей и друзьями. Фото: instagram.com/alissonbecker/
Артуро Видаль с детьми. Фото: instagram.com/kingarturo23oficial/
Филиппе Коутиньо с семьей. Фото: instagram.com/phil.coutinho/
Лука Модрич в кругу семьи. Фото: instagram.com/lukamodric10/
Серхио Рамос. Фото: instagram.com/sergioramos/
Луис Суарес с женой и детьми. Фото: instagram.com/larissa_peereira/
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