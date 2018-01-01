Фернандиньо попросил не вызывать его в сборную Бразилии из-за угроз после ЧМ-2018

Экс-игрок Шахтера пообещал семье, что не вернется в сборную.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо обратился к главному тренеру сборной Бразилии Тите с просьбой не вызывать его в национальную команду.

Читай также: Луческу раскритиковал Неймара и похвалил экс-игроков Шахтера

Как сообщает El Espanol, 33-летний футболист отказывается защищать цвета сборной из-за угроз, которые он и его семья получали после чемпионата мира в России. Напомним, экс-хавбек Шахтера отметился автоголом в проигранном четвертьфинале с Бельгией (1:2).

Многие фанаты обвинили Фернандиньо в вылете команды с мундиаля и стали угрожать расправой ему и его близким.

“Фернандиньо – первый игрок, которого я хочу вызывать. Но его семью затронула жестокость болельщиков, и он пообещал своим родным, что не вернется в команду“, - прокомментировал ситуацию Тите.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Бразилии Неймар похвастался совместным фото с игроками Шахтера.