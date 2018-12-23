Головко уволили с поста главного тренера молодежной сборной Украины

Александр Головко рассказал о том, как узнал о своем увольнении из команды.

Тренер молодежной сборной Украины U-21 Александр Головко больше объявил о своем увольнении из тренерского штаба команды.

"Как известно, я уже не имею отношения к молодежной сборной Украины.

16 декабря на заседании Комитета национальных сборных его глава Мирон Маркевич объявил мне об этом. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019.

В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли вначале дать слово…

Главные итоги цикла? Тот факт, что девять игроков молодежки пополнили ряды национальной команды. Кроме того, мы сделали все, чтобы выйти на чемпионат Европы, понимая при этом, что нам противостояли такие сильные соперники, как Англия и Голландия. В борьбе за путевку на Евро мы были до последнего тура, и в этом большая заслуга ребят, несмотря на проблемы. За два года мы проиграли только Англии и Шотландии.

Кто возглавит сборную? Не знаю пока. Фамилии кандидатов на этот пост, конечно, есть, но их еще рассмотрят на Исполкоме ФФУ. Меня же уволили до заседания исполкома, с формулировкой "не справился с задачей".

Я тренер и должен тренировать. Как все сложится дальше, не знаю. Могу только сообщить, что у меня будет работа другого плана, но обязательно в сфере футбола", - сказал Головко в интервью Команде №1.

Отметим, что одним из главных кандидатов на пост тренера молодежной сборной Украины считается Руслан Ротань.