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Коноплянка и Малиновский встретятся во время сборов в Испании

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Шальке сыграет контрольный матч с Генком.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Немецкий Шальке, в котором играет украинский вингер Евгений Коноплянка, проведет сбор в Испании.

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Как сообщает пресс-служба клуба, одним из соперником немцев в контрольном матче станет бельгийский Генк, в котором играет еще один украинец - Руслан Малиновский.

Встреча запланирована на пятницу, 11 января, на Муниципальном стадионе имени Гильерме Амора. Начало матча - в 16:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что игрок Шальке Евгений Коноплянка получил одну из самых худших оценок за матч против Штутгарта.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Руслан Малиновский, Генк, сборы, контрольный матч, Испания, футбол
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