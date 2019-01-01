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Ярмоленко – самый дорогой украинский футболист из топ-5 лиг по версии Transfermarkt

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Авторитетный портал Transfermarkt представил обновленные цены на футболистов.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов из топ-чемпионатов Европы.

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Среди украинских футболистов самым дорогим оказался полузащитник Вест-Хэма Андрей Ярмоленко, стоимость которого составляет 20 миллионов евро.


Трансферная стоимость Андрея Ярмоленко. Фото: Transfermarkt

На втором месте оказался игрок Манчестер Сити Александр Зинченко. Его оценили в 15 миллионов евро. Отметим, что его цена осталась прежней.

Стоимость вингера Шальке Евгения Коноплянки также осталась на прежнем уровне, и составила 10 миллионов евро.

Напомним, игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы ахилла, полученной в матче с Тоттенхэмом. Отмечалось, что украинец выбыл как минимум на полгода

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, вне игры
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