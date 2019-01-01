Моуринью впервые после увольнения сходил на футбольный матч
Португальский специалист Жозе Моуринью после увольнения из Манчестер Юнайтед вернулся в родную страну и впервые посетил футбольный матч.
Моуринью вместе с сыном сходил на матч чемпионата Португалии между Виторией Сетубал и Санта-Кларой. Об этом сообщает The Sun.
55-летний специалист выглядел вполне счастливым и, видимо, решил немного отдохнуть перед тем, как вернуться к работе.
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Отметим, что фанаты с радостью встретили Моуринью, который вырос в Сетубале, и с удовольствием фотографировались с известным тренером.
Все фото : The Sun
Ранее сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может вернуться в Реал.
Также отмечалось, что португалец может возглавить Баварию и аргентинский клуб Бока Хуниорс.
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