Моуринью впервые после увольнения сходил на футбольный матч

Специалист посетил матч чемпионата Португалии.

Жозе Моуринью с сыном на матче чемпионата Португалии The Sun

Португальский специалист Жозе Моуринью после увольнения из Манчестер Юнайтед вернулся в родную страну и впервые посетил футбольный матч.

Моуринью вместе с сыном сходил на матч чемпионата Португалии между Виторией Сетубал и Санта-Кларой. Об этом сообщает The Sun.

55-летний специалист выглядел вполне счастливым и, видимо, решил немного отдохнуть перед тем, как вернуться к работе.

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Отметим, что фанаты с радостью встретили Моуринью, который вырос в Сетубале, и с удовольствием фотографировались с известным тренером.



Все фото : The Sun

Ранее сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может вернуться в Реал.

Также отмечалось, что португалец может возглавить Баварию и аргентинский клуб Бока Хуниорс.