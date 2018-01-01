Рамос: Болельщики должны уважать футболистов
Капитан Реала был недоволен свистом со стороны фанатов Аль-Айна.
Мадридский Реал в финале Клубного чемпионата мира встречался с Аль-Айном. Во время матча фанаты клуба из ОАЖ освистали игроков Королевского клуба.
Капитан “сливочных“ Серхио Рамос остался разочарован поведением болельщиков.
Читай также: Президент Реала хочет избавиться от Рамоса - источник
“Я не могу объяснить свист со стороны зрителей. Считаю, что болельщики должны уважать футболистов. Мы достигли цели и закончили год победой в турнире.
Сейчас мы на несколько дней возьмем перерыв и отдохнем, чтобы вернуться еще сильнее“, - приводит слова Рамоса Marca.
Напомним, Реал разгромил Аль-Айн со счетом 5:1 и стал победителем Клубного чемпионата мира. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
Полная версия правил