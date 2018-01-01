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Рамос: Болельщики должны уважать футболистов

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Капитан Реала был недоволен свистом со стороны фанатов Аль-Айна.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Мадридский Реал в финале Клубного чемпионата мира встречался с Аль-Айном. Во время матча фанаты клуба из ОАЖ освистали игроков Королевского клуба.

Капитан “сливочных“ Серхио Рамос остался разочарован поведением болельщиков.

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“Я не могу объяснить свист со стороны зрителей. Считаю, что болельщики должны уважать футболистов. Мы достигли цели и закончили год победой в турнире.

Сейчас мы на несколько дней возьмем перерыв и отдохнем, чтобы вернуться еще сильнее“, - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, Реал разгромил Аль-Айн со счетом 5:1 и стал победителем Клубного чемпионата мира. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, Клубный чемпионат мира
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