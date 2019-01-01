Реал - Аль-Айн 4:1 видео голов и обзор финального матча клубного чемпионата мира

Реал в третий раз подряд стал триумфатором турнира.

Реал выиграл Клубный чемпионат мира realmadrid.com Мадридский Реал разгромил Аль-Айн в финале Клубного чемпионата мира. “Сливочные” забили 4 гола в ворота соперника и лишь единожды пропустили. Вашему вниманию представлен видео голов и обзор этой встречи: Реал - Аль-Айн 4:1

Голы: Модрич, 14, Льоренте, 60, Рамос, 78, Надер (аг), 90+1 – Сиотани, 86 . Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Льоренте (Каземиро, 82), Кроос (Себальос, 71), Васкес (Винисиус, 84), Бензема, Бэйл Аль-Айн: Эсса, Ахмад (Мохаммед, 64), Ахмед, Файез, Сиотани, Мохамад, М. Абдулрахман (А. Абдулрахман, 67), Думбия, Эль Шахат, Кайо, Берг (Надер, 75) Предупреждение: Рамос

Горемыкина Екатерина