Реал - победитель Клубного чемпионата мира

Мадридцы выиграли у Аль-Айна.

Мадридский Реал одержал разгромную победу над Аль-Айном в финале Клубного чемпионата мира.

Подопечные Солари уверенно вели игру и сумели забить 3 безответных гола. Потом “сливочные“ позволили сопернику расписаться в воротах Куртуа, но вскоре вернули себе отрыв в 3 мяча.

Реал - Аль-Айн 4:1

Голы: 1:0 – 14 Модрич, 2:0 - 60 Льоренте, 3:0 – 78 Рамос, 3:1 – 86 Сиотани, 4:1 – 90+1 Надер (аг).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Льоренте (Каземиро, 82), Кроос (Себальос, 71), Васкес (Винисиус, 84), Бензема, Бэйл

Аль-Айн: Эсса, Ахмад (Мохаммед, 64), Ахмед, Файез, Сиотани, Мохамад, М. Абдулрахман (А. Абдулрахман, 67), Думбия, Эль Шахат, Кайо, Берг (Надер, 75)

Предупреждение: Рамос