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Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС - ESPN

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Златан Ибрагимович подписал с нынешним клубом новый контракт до конца 2019 года.
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС - ESPN

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович – самый высокооплачиваемый футболист в истории МЛС, сообщает ESPN. Ранее он продлил контракт с клубом.

Гэлакси не разглашает условия контракта, однако, по данным источника, зарплата игрока составит около 7,5 млн долларов в год. В таком случае он превосходит Кака (Орландо) и Себастьяна Джовинко (Торонто) с зарплатами в 7,17 и 7,13 млн в год, соответственно.

Соглашение рассчитано на 2019 год. В прошедшем сезоне 37-летний форвард провел 27 матчей в MLS и забил 22 мяча. Его команда при этом не сумела пробиться в плей-офф.

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Теги: Златан Ибрагимович
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