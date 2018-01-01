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УЕФА объявил о рекордных призовых за участие в Евро-2020

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Сумма призовых за участие на чемпионате Европы возрастет на 23 процента.
УЕФА объявил о рекордных призовых за участие в Евро-2020

Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионате Европы 2020 года составит 371 млн евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сумма призовых за участие в Евро возросла на 23%. На прошлом чемпионате Европы, финальная часть которого прошла во Франции в 2016 году, сумма составляла 301 млн. евро.

Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по 9,25 млн евро. Во время группового этапа команды будут дополнительно получать за победу по 1,5 млн евро, за ничью — 750 тыс евро.

За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 млн евро, в 1/4 финала — по 3,25 млн евро, за выход в полуфинал — по 5 млн евро. Победитель турнира получит 10 млн евро, финалист — 7 млн евро. Таким образом, победитель Евро-2020 в случае трех побед на групповом этапе в сумме может заработать 34 млн евро. На Евро-2016 эта сумма составляла 27 млн евро.

Напомним, в 2020 году чемпионат Европы впервые пройдет в 12 городах. Матчи турнира примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Санкт-Петербург, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим. Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.

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Теги: Евро 2020, УЕФА, деньги
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