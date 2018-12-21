Милевский в ОАЭ встретился с Ребровым
Экс-игроки Динамо вспомнили былые времена.
Нападающий венгерского Кишварда Артем Милевский проводит отпуск в Объединенных Арабский Эмиратах.
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Милевский изначально был в Абу-Даби, однако теперь перебрался в Дубаи, где встретился со своим другом и экс-партнером в киевском Динамо Сергеем Ребровым.
"Станиславович, был рад вспомнить все", - написал Милевский на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с Ребровым.
Ранее сообщалось, что Артем Милевский поужинал с сексуальной моделью Дариной. Вашему вниманию также фото эффектной девушки, которая проводит время с украинцем.
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