Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милевский в ОАЭ встретился с Ребровым

Комментариев: 0
Экс-игроки Динамо вспомнили былые времена.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий венгерского Кишварда Артем Милевский проводит отпуск в Объединенных Арабский Эмиратах.

Читай также: Алиев: Мы с Милевским гуляли, выпивали, а потом выходили на поле и показывали результат

Милевский изначально был в Абу-Даби, однако теперь перебрался в Дубаи, где встретился со своим другом и экс-партнером в киевском Динамо Сергеем Ребровым.

"Станиславович, был рад вспомнить все", - написал Милевский на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с Ребровым.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский поужинал с сексуальной моделью Дариной. Вашему вниманию также фото эффектной девушки, которая проводит время с украинцем.

Поделись:
Теги: Сергей Ребров, Артем Милевский, футбол, Динамо Киев, фото, вне игры, отпуск
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь