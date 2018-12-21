Милевский в ОАЭ встретился с Ребровым

Экс-игроки Динамо вспомнили былые времена.

Нападающий венгерского Кишварда Артем Милевский проводит отпуск в Объединенных Арабский Эмиратах.

Читай также: Алиев: Мы с Милевским гуляли, выпивали, а потом выходили на поле и показывали результат

Милевский изначально был в Абу-Даби, однако теперь перебрался в Дубаи, где встретился со своим другом и экс-партнером в киевском Динамо Сергеем Ребровым.

"Станиславович, был рад вспомнить все", - написал Милевский на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с Ребровым.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский поужинал с сексуальной моделью Дариной. Вашему вниманию также фото эффектной девушки, которая проводит время с украинцем.