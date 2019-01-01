Аргентинский клуб предложил Моуринью стать главным тренером команды

Бока Хуниорс хочет поставить у руля экс-тренера Маанчестер Юнайтед.

Португальский специалист Жозе Моуринью, которого недавно уволили из Манчестер Юнайтед, может продолжить тренерскую карьеру в Аргентине.

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По информации журналистки TNT Sports LA Вероники Брунати, руководство Бока Хуниорс предложило Моуринью стать главным тренером команды. Об этом девушка написала на своей страничке в Twitter. По ее словам, спортивный директор клуба получил звонок от Моуринью с поздравлениями о назначении на новую должность, и в ответ сделал португальцу предложение о работе.

El actual Secretario Técnico de @BocaJrsOficial es tan respetado en Europa que entre los muchos saludos de colegas, amigos, entrenadores lo llamó Mourinho. Y siendo quien es me parece totalmente lógico y parte de su trabajo que le consulte sobre si le interesaría dirigir. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) 21 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может вернуться в Реал. Отмечалось, что мюнхенская Бавария заинтересована в услугах португальца.