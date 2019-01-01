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Аргентинский клуб предложил Моуринью стать главным тренером команды

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Бока Хуниорс хочет поставить у руля экс-тренера Маанчестер Юнайтед.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский специалист Жозе Моуринью, которого недавно уволили из Манчестер Юнайтед, может продолжить тренерскую карьеру в Аргентине.

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По информации журналистки TNT Sports LA Вероники Брунати, руководство Бока Хуниорс предложило Моуринью стать главным тренером команды. Об этом девушка написала на своей страничке в Twitter. По ее словам, спортивный директор клуба получил звонок от Моуринью с поздравлениями о назначении на новую должность, и в ответ сделал португальцу предложение о работе.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может вернуться в Реал. Отмечалось, что мюнхенская Бавария заинтересована в услугах португальца.

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Теги: Жозе Моуринью, Бока Хуниорс, чемпионат Аргентины по футболу, футбол, вне игры, тренер
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