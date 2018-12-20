Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду выпустил собственную мобильную игру

Комментариев: 0
Португалец назвал приложение в свою честь.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов.

Читай также: Дембеле проспав тренировку Барселоны из-за видеоигр

Приложение носит название Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Игра доступна для операционных систем Android и IOS, скачать ее можно бесплатно.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

“Моя новая игра здесь! Теперь вы можете забивать голы против своих друзей! Бросьте им вызов в игре и дайте мне знать, кто победит!“ - написал Роналду.

Поделись:
Теги: футбол, Криштиану Роналду, игра
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: instagram.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь