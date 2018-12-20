Роналду выпустил собственную мобильную игру
Португалец назвал приложение в свою честь.
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов.
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Приложение носит название Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Игра доступна для операционных систем Android и IOS, скачать ее можно бесплатно.
Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.
“Моя новая игра здесь! Теперь вы можете забивать голы против своих друзей! Бросьте им вызов в игре и дайте мне знать, кто победит!“ - написал Роналду.
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