Владелец Стяуа: Женщина не создана играть в футбол

Джиджи Бекали выступил против создания женской команды.

Владелец футбольного клуба Стяуа Джиджи Бекали не признает женский футбол.

Читай также: Ученные доказали, что занятия футболом опасны для женского мозга

"Если УЕФА попросит меня создать женскую команду - я уйду из футбола. Нельзя делать что-то против воли бога. Она не создана для игры в футбол. Ее тело не создано для этого. Женщина была создана, чтобы быть красивой и привлекать мужчин.

Мы влияем на женщин, позволяя им играть в футбол или заниматься боксом. Они должны играть в гандбол, волейбол, баскетбол, а не в агрессивные виды спорта. Женский футбол - это идеи дьявола", - цитирует Бекали Bleacher Report.