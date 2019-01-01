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Владелец Стяуа: Женщина не создана играть в футбол

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Джиджи Бекали выступил против создания женской команды.
Джиджи Бекали
Джиджи Бекали
gsp.ro

Владелец футбольного клуба Стяуа Джиджи Бекали не признает женский футбол.

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"Если УЕФА попросит меня создать женскую команду - я уйду из футбола. Нельзя делать что-то против воли бога. Она не создана для игры в футбол. Ее тело не создано для этого. Женщина была создана, чтобы быть красивой и привлекать мужчин.

Мы влияем на женщин, позволяя им играть в футбол или заниматься боксом. Они должны играть в гандбол, волейбол, баскетбол, а не в агрессивные виды спорта. Женский футбол - это идеи дьявола", - цитирует Бекали Bleacher Report.

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Теги: футбол, женский футбол, Стяуа
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Источник: bleacherreport.com

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