Скрипника признали тренером года в Латвии

Украинец привел свою команду к двум трофеям.

Федерация футбола Латвии признала главного тренера Риги Виктора Скрипника лучшим тренером национального чемпионата в 2018 году, сообщает Kicker.

Скрипник возглавил латвийскую Ригу летом и за несколько месяцев добился с клубом победы в двух главных футбольных турнирах страны. Команда выиграла Кубок Латвии и триумфовала в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, Скрипник может возглавить Уфу.