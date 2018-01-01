Скрипника признали тренером года в Латвии
Украинец привел свою команду к двум трофеям.
Федерация футбола Латвии признала главного тренера Риги Виктора Скрипника лучшим тренером национального чемпионата в 2018 году, сообщает Kicker.
Скрипник возглавил латвийскую Ригу летом и за несколько месяцев добился с клубом победы в двух главных футбольных турнирах страны. Команда выиграла Кубок Латвии и триумфовала в национальном чемпионате.
Ранее сообщалось, Скрипник может возглавить Уфу.
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