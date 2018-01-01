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Скрипника признали тренером года в Латвии

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Украинец привел свою команду к двум трофеям.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
kicker.de

Федерация футбола Латвии признала главного тренера Риги Виктора Скрипника лучшим тренером национального чемпионата в 2018 году, сообщает Kicker.

Скрипник возглавил латвийскую Ригу летом и за несколько месяцев добился с клубом победы в двух главных футбольных турнирах страны. Команда выиграла Кубок Латвии и триумфовала в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, Скрипник может возглавить Уфу.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник
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Источник: www.kicker.de

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