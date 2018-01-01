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Соперник Динамо в Лиге Европы вышел в 1/8 финала Кубка Греции

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Олимпиакос с минимальным счетом переиграл клуб из третьего дивизиона.
Олимпиакос радуется забитому голу в матче Кубка Греции
Олимпиакос радуется забитому голу в матче Кубка Греции
twitter.com/olympiacos_org

Греческий Олимпиакос, который стал соперником киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, выиграл матч Кубка Греции.

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Команда на выезде минимально обыграла Арис Авато - клуб, который играет в Дивизионе С, третьей по силе в Греции. Таким образом, Олимпиакос  выиграл все три матча на групповой стадии Кубка Греции, занял первое место в своей группе и получил право сыграть в 1/8 финала раунда на выбывание.

Вашему вниманию также представление соперника Динамо в Лиге Европы.

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Теги: Олимпиакос, Кубок Греции, футбол
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