Касима - Реал 1:3 видео голов и обзор полуфинального матча клубного ЧМ
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира мадридский Реал обыграл японскую Касиму со счетом 3:1. Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе Шейх Зайед.
Хет-триком в этой встрече отметился Гарет Бэйл. Он забил на 44-й, 53-й и 55-й минутах поединка. Отметим, что Бэйл - 3-й игрок, которому удалось забить три гола на Клубном чемпионате мира. Ранее это удавалось лишь Луису Суаресу в 2015-м году и Криштиану Роналду в 2016-м году.
В финале Реал сыграет с Аль-Айн (ОАЭ). Встреча состоится 22 декабря.
Касима Антлерс - Реал 1:3
Голы: Дои, 79 - Бэйл, 44, 53, 55
Касима Антлерс: Сун Тае - Ниси (Анзаи, 56), Хён Сын, Седзи, Ямамото - Нагаки (Утида, 46), Силва - Эндо (Леандро, 82), Абе - Дои, Сержиньо
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Льоренте, Кроос - Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))
Предупреждения: Ямамото - Карвахаль.
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