Касима - Реал 1:3 видео голов и обзор полуфинального матча клубного ЧМ

"Сливочные" вышли в финал клубного чемпионата мира.

Касима - Реал: видео голов Getty Images

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира мадридский Реал обыграл японскую Касиму со счетом 3:1. Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе Шейх Зайед.

Хет-триком в этой встрече отметился Гарет Бэйл. Он забил на 44-й, 53-й и 55-й минутах поединка. Отметим, что Бэйл - 3-й игрок, которому удалось забить три гола на Клубном чемпионате мира. Ранее это удавалось лишь Луису Суаресу в 2015-м году и Криштиану Роналду в 2016-м году.

В финале Реал сыграет с Аль-Айн (ОАЭ). Встреча состоится 22 декабря.

Касима Антлерс - Реал 1:3

Голы: Дои, 79 - Бэйл, 44, 53, 55

Касима Антлерс: Сун Тае - Ниси (Анзаи, 56), Хён Сын, Седзи, Ямамото - Нагаки (Утида, 46), Силва - Эндо (Леандро, 82), Абе - Дои, Сержиньо

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Льоренте, Кроос - Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))

Предупреждения: Ямамото - Карвахаль.