Клубный чемпионат мира: Хет-трик Бэйла вывел Реал в финал

Мадридский клуб разгромил самую титулованную команду Японии.

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира, который проходил в ОАЭ, мадридский Реал встречался с японской Касимой.

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“Сливочные“ без проблем обыграли самый титулованный клуб Японии, забив 3 гола в ворота соперника и пропустив лишь 1 мяч. Королевский клуб сумел открыть счет под конец первого тайма, а после перерыва увеличит свое преимущество.

Стоит сказать, что все три гола забил валлийский игрок Реала Гарет Бэйл. В финале мадридцы сыграют с клубом из Эмиратов Аль-Айном. Встреча состоится 22 декабря.

Касима Антлерс - Реал 1:3

Голы: Дои, 79 - Бэйл, 44, 53, 55

Касима Антлерс: Сун Тае - Ниси (Анзаи, 56), Хен Сын, Седзи, Ямамото - Нагаки (Утида, 46), Силва - Эндо (Леандро, 82), Абе - Дои, Сержиньо

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Льоренте, Кроос - Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))

Предупреждения: Ямамото - Карвахаль