Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клубный чемпионат мира: Хет-трик Бэйла вывел Реал в финал

Комментариев: 0
Мадридский клуб разгромил самую титулованную команду Японии.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира, который проходил в ОАЭ, мадридский Реал встречался с японской Касимой.

Читай также: Посещаемость матчей Реала снизилась после ухода Роналду

“Сливочные“ без проблем обыграли самый титулованный клуб Японии, забив 3 гола в ворота соперника и пропустив лишь 1 мяч. Королевский клуб сумел открыть счет под конец первого тайма, а после перерыва увеличит свое преимущество.

Стоит сказать, что все три гола забил валлийский игрок Реала Гарет Бэйл. В финале мадридцы сыграют с клубом из Эмиратов Аль-Айном. Встреча состоится 22 декабря.

Касима Антлерс - Реал 1:3
Голы: Дои, 79 - Бэйл, 44, 53, 55

Касима Антлерс: Сун Тае - Ниси (Анзаи, 56), Хен Сын, Седзи, Ямамото - Нагаки (Утида, 46), Силва - Эндо (Леандро, 82), Абе - Дои, Сержиньо

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Льоренте, Кроос - Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))

Предупреждения: Ямамото - Карвахаль

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Реал, Касима Антлерс, Клубный чемпионат мира, футбол, хет-трик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь