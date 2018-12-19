Кравец отметился дублем в матче Кубка Турции, Кучер сделал ассист
Украинцы отметились результативными действиями в игре за турецкий Кайсериспор.
Украинские футболисты Кайсериспора отличились в матче 1/16 Кубка Турции против Алтай Измир.
Форвард Артем Кравец вышел на поле в стартовом составе и на 37-й минуте встречи забил гол.
На 82-й минуте Кравец оформил дубль, а результативную передачу ему отдал Александр Кучер, который вышел на поле на 61-й минуте встречи.
Отметим, что встреча завершилась победой Кайсериспора со счетом 4:1. Первый матч также выиграла команда Кравца и Кучера со счетом 2:1, поэтому уверенно прошла в 1/8 финала Кубка Турции.
Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко принес команде путевку в полуфинал Кубка лиги.
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