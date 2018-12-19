Милевский отправился в ОАЭ, где поужинал с сексуальной моделью

Артем Милевский хорошо проводит отпуск.

Украинский форвард Артем Милевский на своей страничке в Instagram рассказал, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Футболист прекрасно проводит отпуск, и с радостью поделился с фанатами фотографией с эффектной девушкой, с которой он ужинал.

Сексуальную красотку зовут Дарина. Ей 27 лет, она является моделью и хореографом.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский может продолжить карьеру в Индонезии.