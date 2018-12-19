Милевский отправился в ОАЭ, где поужинал с сексуальной моделью
Артем Милевский хорошо проводит отпуск.
Украинский форвард Артем Милевский на своей страничке в Instagram рассказал, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Футболист прекрасно проводит отпуск, и с радостью поделился с фанатами фотографией с эффектной девушкой, с которой он ужинал.
Сексуальную красотку зовут Дарина. Ей 27 лет, она является моделью и хореографом.
Ранее сообщалось, что Артем Милевский может продолжить карьеру в Индонезии.
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