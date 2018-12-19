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Милевский отправился в ОАЭ, где поужинал с сексуальной моделью

Комментариев: 5
Артем Милевский хорошо проводит отпуск.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский форвард Артем Милевский на своей страничке в Instagram рассказал, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Футболист прекрасно проводит отпуск, и с радостью поделился с фанатами фотографией с эффектной девушкой, с которой он ужинал.

Сексуальную красотку зовут Дарина. Ей 27 лет, она является моделью и хореографом.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский может продолжить карьеру в Индонезии.

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Теги: Артем Милевский, футбол, вне игры, отпуск, ОАЭ, фото, девушка
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Комментариев (5)
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МАРИНА***КЛИМОВА    19.12.2018, 17:15
Оценка:  0
МАРИНА***КЛИМОВА
Мукла с e6/\oM сантехника, это уже полное дно. Ну в принципе какой xyйбалист, такая и "девушка"
atos    19.12.2018, 17:10
Оценка:  +1
atos
Жрут в какой-то забегаловке, картошка по селянски в тарелках для первого, а эти кастрюли на столе это вообще nu3geu
nvk1945    19.12.2018, 16:59
Оценка:  +1
nvk1945
БМ у меня два вопроса, первый вопрос, накуя писать про 6лядство это клоуна в разделе спорт? И второй не менее важный накуя пилить в ОАЭ, и ужинать там какую-то непонятную муклу, когда таких недоразвитых мукл с Киеве, как грязи?
Sirko_1111    19.12.2018, 17:06
Оценка:  +2
Sirko_1111
Отлично написано. Как поэт отдыхаю перед этой правдивой прозой!
гость  (аноним)  19.12.2018, 16:47
Оценка:  +1
гость
опять транс
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