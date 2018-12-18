Кубок Бельгии: Гол Яремчука помог Генту победить команду Безуса и выйти в полуфинал

Еще один украинец Игорь Пластун не поле не вышел.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук помог Генту выйти в полуфинал Кубка Бельгии, обыграв Сент-Трюйден другого украинца Романа Безуса.

Оба футболиста отыграли полный матч, но сложился он удачнее для Гента. Яремчук забил второй мяч во встрече с передачи Жана-Люка Домпе и принял участие в третьем голе. А вот полузащитник Сент-Трюйдена Безус отметился только желтой карточкой.

Также стоит отметить, что защитник Гента Игорь Пластун оказался в заявке своей команды, но на поле не вышел.

Гент выиграл 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Его соперником станет победитель пары Мехелен - Кортрейк.

Ранее сообщалось, что Романом Безусом интересуются топ-клубы чемпионата Бельгии.