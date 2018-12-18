Ибрагимович остался в МЛС, подписав новый контракт с Гэлакси
Шведский форвард Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.
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Как сообщает официальный сайт клуба, легендарный нападающий проведет в МЛС еще один сезон. В минувшем сезоне 37-летний футболист провел за Гэлакси 27 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 7 ассистов.
It's official. He's back.#LAGalaxy sign @Ibra_official to new contract: https://t.co/K3TAE2PxKk pic.twitter.com/5pcScYRXQB— LA Galaxy (@LAGalaxy) 18 декабря 2018 г.
“Мы рады заключить новый контракт со Златаном. Он доказал свою важность для клуба в минувшем сезоне, и мы с нетерпением ждем его выступлений в следующем сезоне“, – отметил генеральный директор клуба Деннис Те Клосе.
Напомним, что гол Златана Ибрагимовича с дальней дистанции был признан лучшим в МЛС.
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