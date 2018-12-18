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Ибрагимович остался в МЛС, подписав новый контракт с Гэлакси

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Швец еще один сезон проведет в Америке.
Златан Ибрагимович празднует один из голов в МЛС
Златан Ибрагимович празднует один из голов в МЛС
instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Шведский форвард Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

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Как сообщает официальный сайт клуба, легендарный нападающий проведет в МЛС еще один сезон. В минувшем сезоне 37-летний футболист провел за Гэлакси 27 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 7 ассистов.

“Мы рады заключить новый контракт со Златаном. Он доказал свою важность для клуба в минувшем сезоне, и мы с нетерпением ждем его выступлений в следующем сезоне“, – отметил генеральный директор клуба Деннис Те Клосе.

Напомним, что гол Златана Ибрагимовича с дальней дистанции был признан лучшим в МЛС.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, MLS, футбол, контракт
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
medved3558    18.12.2018, 21:48
Оценка:  0
medved3558
этот неуклюжий еще и денег берет ((((((((((((((((((((((
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